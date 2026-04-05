Состоялась жеребьёвка 1/2 финала Кубка Англии

Опубликованы результаты жеребьёвки 1/2 финала Кубка Англии сезона-2025/2026. Об этом сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии.

«Челси» — «Лидс Юнайтед»;

«Манчестер Сити» — «Саутгемптон»;

Матчи этой стадии турнира состоятся 25 и 26 апреля.

В 1/4 финала «Манчестер Сити» крупно обыграл «Ливерпуль» (4:0), «Челси» разгромил «Порт Вейл» (7:0), «Саутгемптон» одолел «Арсенал» (2:1), «Лидс Юнайтед» оказался сильнее «Вест Хэм Юнайтед» (2:2, 4:2 пен.).

Чаще всего данный трофей выигрывал лондонский «Арсенал» — у «канониров 14 побед в Кубке Англии. На втором месте по этому показателю находится «Манчестер Юнайтед» (13), а третью строчку делят «Ливерпуль», «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси» (8).