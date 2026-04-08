Кержаков прокомментировал смерть Луческу

Экс-форвард "Зенита" Александр Кержаков поделился эмоциями от смерти Мирчи Луческу, ранее возглавлявшего сине-бело-голубых.

"Только прекрасные слова могу о нём говорить. Очень жаль, что так получилось. Он всегда жил игрой, футболом до своего последнего дня", - сказал Кержаков "Чемпионату".

7 апреля на 81-м году ушел из жизни бывший главный тренер петербургского "Зенита" Мирча Луческу.

За свою карьеру румынский специалист возглавлял "Шахтер", киевское "Динамо", "Интер", а также сборные Турции и Румынии. Он является одним из самых титулованных тренеров за всю историю футбола.

Напомним, в "Зените" тренер работал с 2016 по 2017 год и привел сине-бело-голубых к победе в Суперкубке России.