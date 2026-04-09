Выяснилось, кто может возглавить "Динамо" после завершения текущего сезона

Стало известно, кто может возглавить московское "Динамо" после завершения текущего сезона.

По информации источника, бывший тренер ЦСКА Владимир Федотов может возглавить "Динамо". Российский специалист отказался от возможности стать главным тренером "Крыльев Советов", так как хочет работать в Москве.

Переговоры с руководством бело-голубых начнутся после окончания текущего сезона, когда станут понятны результаты команды под руководством Ролана Гусева.

Федотов являлся главным тренером московского ЦСКА с 2022 по 2024 год. Под руководством российского специалиста "армейцы" провели 86 матчей, одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и потерпели 19 поражений.

На данный момент московское "Динамо" занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 31 очко в 23-х матчах.