Роналду не сыграет против сборной России

Сборная Португалии отказалась от проведения товарищеского матча против сборной России в 2026 году. Об этом в интервью Sport24 заявил советник президента Федерации футбола Португалии Рикарду Куарежма.

По его словам, все слоты для проведения контрольных игр уже забронированы.

«В июне у нас уже запланировано два товарищеских матча, места для еще одной игры нет. Что касается осени, то матч с Россией невозможен — у сборной Португалии стартует отбор к Евро», — заявил Куарежма.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.