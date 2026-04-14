Талалаев прокомментировал ничью "Балтики" с "Пари НН"

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев высказался о матче команды против "Пари НН". Российский специалист заявил, что команда пропустила необязательный гол в концовке матча с "Пари НН".

"Немножко расстроило, что не довели до победы игру с "Пари НН". Опять необязательный гол в концовке. Считаю, что команда сыграла на своём уровне, такие игры бывают. Нижний Новгород забил два момента из двух, больше угроз воротам нашим не создавалось. Обидно терять очки в таких поединках, но это футбол, за это мы его и любим", - сказал Талалаев Metaratings.

11 апреля состоялся матч калининградской "Балтики" против нижегородского "Пари НН" в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на "Ростех Арене". Игра завершилась ничьей со счетом 2:2.

На данный момент подопечные Андрея Талалаева располагаются на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка. "Пари НН" находится на 14-й строчке с 21 баллом в своем активе.