КДК РФС снова оштрафовал Евсеева за мат

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза повторно оштрафовал главного тренера махачкалинского "Динамо" Вадима Евсеева за ненормативную лексику в послематчевом флеш-интервью.

После матча 24-го тура РПЛ против "Локомотива", который завершился вничью 1:1, Евсеев в прямом эфире 7 раз употребил ненормативную лексику, комментируя итог встречи.

За это тренер оштрафован на 100 тысяч рублей.

Ранее КДК РФС уже штрафовал Евсеева на эту же сумму за послематчевый комментарий, в котором содержалось 12 нецензурных слов.

Интересно, если в 25-м туре Евсеев продолжит нецензурно выражаться в эфире, КДК РФС примет решение о более серьезном наказании тренера? Все же футбол часто смотрят несовершеннолетние, которые получают от тренера махачкалинского клуба не самые полезные знания.