Захарян пропустит финал Кубка Испании

Российский полузащитник Арсен Захарян не сможет принять участие в финальном матче Кубка Испании по футболу.

Встреча между клубами "Реал Сосьедад" и "Атлетико" состоится 18 апреля. Захаряна не оказалось среди игроков, которые включены в заявку на эту игру.

В клубе рассказали о причинах, по которым Захарян не выйдет на поле. Там заявили, что у россиянина проблемы с желудочно-кишечным трактом.

"Он болен, и клуб решил не брать его с остальными игроками, чтобы избежать заражения", - приводит комментарий клуба ТАСС.

В нынешнем сезоне Захарян принял участие в 20 матчах за клуб во всех турнирах и забил один гол.