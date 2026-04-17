"Сочи" впервые в этом сезоне одержал две победы подряд в РПЛ

Сочинцы победили на выезде "Ростов". Завершился первый матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором "Ростов" принимал на своем поле "Сочи". Игра проходила на "Ростов Арене" и завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч записал на свой счет защитник Кирилл Заика, забивший на 89-й минуте встречи.

© Rusfootball

Таким образом команда Игоря Осинькина одержала вторую победу кряду - это случилось впервые в текущем сезоне.

Напомним, в прошлом туре "барсы" обыграли на выезде московский ЦСКА (1:0).