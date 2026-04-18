Капелло раскритиковал уровень Серии А

Итальянский тренер Фабио Капелло выразил недовольство современным уровнем Серии А.

«[Вылет итальянских команд из еврокубков] не единичный случай, а реальность. И хватит сравнений с Премьер-лигой, нас выбивают боснийцы, турки и норвежцы. В Серии А судьи слишком часто свистят, мало таланта, мало бега и плохая защита… Те же Мактоминей, Хойлунд или Мален, которые за рубежом играли от случая к случаю, в Италии делают разницу и порой доминируют физически. Это значит, что они находятся в среде, где им проще», — приводит слова Капеело La Gazzetta dello Sport.

Скотт Мактоминей подписал контракт с «Наполи» в августе 2024 года за € 30 млн. Расмус Хойлунд присоединился к команде в сентябре 2025 года на правах аренды. Фабио Капелло возглавлял сборную России с июля 2012 по июль 2016 года.