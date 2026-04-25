«Оренбург» вырвал победу у «Ростова» в матче РПЛ

«Оренбург» на своем поле одержал победу над «Ростовом» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счетом 1:0. Главным арбитром матча был назначен Сергей Карасев. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Единственный гол на 85-й минуте забил Гедеон Гузина. Он отличился после подачи с углового, замкнув прострел с левого фланга. Это первый гол Гузины в текущем сезоне. До этого он не забивал в 15 матчах.

После этой победы «Оренбург» набрал 26 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. «Ростов» с 27 очками опустился на 10-ю позицию.

В следующем туре «Ростов» 2 мая сыграет в гостях с махачкалинским «Динамо», а «Оренбург» днем позже, 3 мая, на выезде встретится с «Сочи».

