«Балтика» дома проиграла «Акрону»

В заключительном матче 27-го тура чемпионата России тольяттинский «Акрон» на выезде с минимальным счётом переиграл калининградскую «Балтику». Подопечные Андрея Талалаева потерпели поражение со счётом 1:0 и упустили шанс подняться на третью строчку в турнирной таблице.

Единственный гол в матче болельщики увидели на 53-й минуте, и его автором стал африканский форвард «Акрона» Желсон Беншимол.

Напомним, ранее в рамках 27 тура РПЛ «Оренбург» победил «Ростов» со счётом 1:0.