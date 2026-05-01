Колосков подверг критике Инфантино

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на намерение президента ФИФА Джанни Инфантино принять участие в выборах главы организации в следующем году.

«Для России он не сделал ничего полезного. Инфантино лишь отстранил наши сборные и команды от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА. Никаких положительных шагов с его стороны не просматривалось и не предвидится», — заявил Колосков.

Инфантино возглавляет ФИФА с 2019 года.

56-летний функционер до назначения на пост главы ФИФА занимал должность генерального секретаря УЕФА - с октября 2009 года.

Российские сборные и клубы были отстранены от участия в международных турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине в феврале 2022-го года.

В 2018-м году после завершения чемпионата мира, который состоялся в России, Инфантино заявил, что «это лучший турнир в истории».