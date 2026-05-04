«Интер» стал чемпионом Италии в 21-й раз

«Интер» победил «Парму» (2:0) в матче 35-го тура Серии А и стал чемпионом Италии. Это 21-й подобный титул «нерадзурри» в истории.

По числу чемпионских титулов Серии А «Интер» находится на втором месте, лидером рейтинга является «Ювентус», у которого 36 подобных трофеев. Помимо этого, наибольшего числа чемпионств достигли «Милан» (19), «Дженоа» (9), а также «Торино», «Болонья» и «Про Верчелли» (по 7).

«Интер» возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона итальянского первенства с 82 очками. В оставшихся играх текущего розыгрыша чемпионата Италии команда Кристиана Киву встретится 9 мая с «Лацио» в гостях, 17 мая дома с «Вероной» и 24 мая на выезде с «Болоньей».