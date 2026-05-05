Ветеран российского футбола возглавил «Волгарь»

Пост главного тренера астраханского «Волгаря» занял Игорь Колыванов, сообщает пресс‑служба футбольного клуба.

Детали контракта с 58‑летним специалистом не сообщаются. Он сменил Юрия Юхневича, который покинул клуб в конце апреля.

Ранее Колыванов возглавлял молодежную и юношеские сборные России, «Уфу», московское «Торпедо», ереванский «Арарат» и ивановский «Текстильщик», который он покинул в 2024 году.

«Волгарь» с 10 очками после 11‑ти туров занимает предпоследнее, девятое место в турнирной таблице Второй лиги (дивизион «А», «Золото»).