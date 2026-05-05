Канчельскис раскритиковал трансфер Дурана в "Зенит"

Бывший футболист Андрей Канчельскис прокомментировал игру Джона Дурана после перехода в "Зенит". Экс-игрок сборной России признался, что не понимает логику этого трансфера и заявил, что колумбийский форвард не стал усилением для петербургского клуба.

- Для меня этот трансфер непонятен. Может, у них какие-то там схемы, дела или обязанности. В конце сезона они должны сделать отчёт: обосновать, что, почему и как. Трансфер Дурана - это не усиление, - приводит слова Канчельскиса "Советский спорт".

Нападающий перешёл в "Зенит" зимой на правах аренды до завершения сезона. В РПЛ форвард провёл шесть матчей и забил один мяч. Ещё три встречи и один гол у него в Кубке России.

"Зенит" с 62 очками идёт вторым в РПЛ и отстаёт от "Краснодара" на одно очко.