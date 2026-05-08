Определились участники финалов Еврокубков

По итогам ответных полуфинальных матчей определились участники решающих стадий еврокубков сезона 2025/2026.

В финале Лиги Европы УЕФА сойдутся бирмингемская «Астон Вилла» и немецкий «Фрайбург». Английский клуб, уступив в первой гостевой встрече «Ноттингем Форест» с минимальным счетом 0:1, совершил впечатляющий камбэк на домашней арене, разгромив соперника со счетом 4:0. Схожим путем к успеху прошел и «Фрайбург»: проиграв португальской «Браге» (1:2) на выезде, немецкая команда в ответном поединке одержала волевую победу 3:1 и впервые в своей истории вышла в финал европейского клубного турнира.

Параллельно сформировалась и финальная пара Лиги конференций. За трофей поспорят лондонский «Кристал Пэлас» и мадридский «Райо Вальекано». Подопечные из столицы Англии уверенно переиграли донецкий «Шахтёр» по сумме двух встреч (3:1 и 2:1), а испанский клуб продемонстрировал прагматичную игру, дважды с одинаковым минимальным счетом 1:0 одолев французский «Страсбур».

Решающий матч Лиги Европы пройдет 20 мая в Стамбуле на арене «Бешикташа», тогда как финал Лиги конференций состоится 27 мая в Германии на домашнем стадионе «Лейпцига».

Ранее сообщалось, что Сафонов стал первым россиянином, вышедшим в финал Лиги чемпионов дважды.