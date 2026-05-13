В "Сочи" прокомментировали вылет из РПЛ

Генеральный директор "Сочи" Сергей Новиков высказался о вылете команды из РПЛ.

Сергей Новиков заявил, что команда была очень мотивирована.

"К сожалению, у нас не получилось. Мы боролись до последнего, но не получилось. Все расстроены. Мы старались, ребята были очень мотивированы, но что получилось, то получилось", - сказал Новиков "Спорт-Экспрессу".

На данный момент "Сочи" занимает 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 21 очко в 29 матчах. За тур до конца чемпионата подопечные Игоря Осинькина отстают от 14-й строчки на 4 балла, что лишает их шансов остаться в РПЛ.