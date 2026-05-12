Экс-тренер «Спартака» может возглавить ЦСКА

Экс-наставник "Спартака" Ваноли может возглавить ЦСКА
Агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы бывшего главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, заявил, что специалист может возглавит московский ЦСКА, передает Sport24.
«Паоло был бы готов вернуться в Москву. Поэтому, конечно, это возможно. Если у «Спартака» есть тренер, и от них нет предложения, то почему нет?» — сказал Д'Амико.
Ваноли возглавил «Спартак» в декабре 2021 года и выиграл вместе с клубом Кубок России. Он ушел из команды летом 2022 года.
В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.