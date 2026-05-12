Экс-тренер «Спартака» может возглавить ЦСКА

Агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы бывшего главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, заявил, что специалист может возглавит московский ЦСКА, передает Sport24.

«Паоло был бы готов вернуться в Москву. Поэтому, конечно, это возможно. Если у «Спартака» есть тренер, и от них нет предложения, то почему нет?» — сказал Д'Амико.

Ваноли возглавил «Спартак» в декабре 2021 года и выиграл вместе с клубом Кубок России. Он ушел из команды летом 2022 года.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.