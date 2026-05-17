«Интер» упустил победу в матче Серии А с «Вероной»

«Интер» сыграл вничью с «Вероной» в матче 37‑го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча в Милане завершилась со счетом 1:1. У гостей в концовке отличился Кирон Боуи. «Интер» вышел вперед в начале второго тайма благодаря автоголу защитника «Вероны» Андриаса Эдмундссона.

На 81‑й минуте главный тренер миланцев Кристиан Киву заменил голкипера Яна Зоммера. Вместо швейцарца на поле вышел Раффаэле Ди Дженнаро.

«Интер», который досрочно стал чемпионом, с 86 очками занимает первое место в турнирной таблице Серии А, «Верона» (21) — 19‑е.

В заключительном туре «Интер» 24 мая сыграет на выезде с «Болоньей», а «Верона» в этот же день примет «Рому».

Чемпионат Италии. 2025-26. Тур 37

«Интер» (Милан) — «Верона» (Верона) — 1:1 (0:0)

Голы: Эдмундссон, 47 (ВИДЕО). — Боуи, 90 (ВИДЕО).