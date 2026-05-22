Вратарь «Баварии» пропустит финал Кубка Германии со «Штутгартом»

Голкипер немецкой «Баварии» Мануэль Нойер не сыграет в финале Кубка Германии со «Штутгартом». Вратарь не попал в заявку клуба на матч, опубликованную в социальной сети Х.

Встреча состоится в субботу, 23 мая. Команды будут играть на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия). Начало матча — в 21:00 по московскому времени.

Ранее 40-летний Мануэль Нойер был заменён в матче заключительного, 34-го тура чемпионата Германии с «Кёльном» (5:1) на 60-й минуте. Отметим, что голкипер был включён в состав сборной Германии на чемпионат мира 2026 года.

«Бавария» стала чемпионом Германии сезона-2025/2026. Команда набрала 89 очков за 34 матча. «Штутгарт» по итогам сезона занял четвёртое место.