Аргентинский футболист «Интер Майами» Лионель Месси стал миллиардером. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что состояние Месси с учетом налогов, доходов от инвестиций и спонсорства превысило миллиард долларов. Bloomberg подсчитало, что с 2007 года с зарплаты и бонусов Месси получил более 700 миллионов долларов.

Перешагнуть отметку в миллиард долларов Месси позволил контракт с «Интер Майами», включающий пункт о разделе доходов от телетрансляций. Кроме того, футболист инвестировал в недвижимость и аргентинскую сеть ресторанов.

В апреле 38-летний Месси приобрел футбольный клуб «Корнелья» в Испании. Он стал владельцем 100 процентов акций команды, которая выступает в третьем дивизионе испанского футбола.

В октябре прошлого года первым футболистом-миллиардером стал португалец Криштиану Роналду. Bloomberg оценил его состояние в 1,4 миллиарда долларов. Уточнялось, что попасть в число миллиардеров Роналду помог новый контракт с саудовским «Аль-Насром», по которому он будет получать около 200 миллионов евро в год.