Артем Дзюба объявил об уходе из «Акрона»

Нападающий Артём Дзюба сообщил, что покинет "Акрон". Тольяттинская команда уступила дома со счётом 0:1, однако сохранила место в РПЛ благодаря победе в первой игре. После финального свистка Дзюбу спросили о будущем в клубе.

- Рад, что остались. Как будто чемпионами стали.

- А вы остаетесь?

- Нет.

Контракт 37-летнего форварда действует до конца июня. За время выступлений в составе "Акрона" Дзюба стал одним из ключевых игроков команды: в 52 матчах он набрал 30 результативных действий - забил 18 мячей и отдал 12 голевых передач.