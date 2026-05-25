Главный тренер "Сочи" высказался о своем будущем в клубе

Главный тренер "Сочи" Игорь Осинькин высказался о своем будущем в клубе.

По словам Осинькина, его будущее решится в ближайшую неделю.

- Остаюсь ли я в "Сочи"? Я не знаю. Когда это решится? В ближайшую неделю, наверное, - приводит слова Осинькина "СЭ".

Игорь Осинькин является главным тренером "Сочи" с сентября 2025 года. По итогам сезона-2025/26 южане заняли последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 22 очка в 30 встречах, и напрямую вылетели в Первую Лигу.