"Урал" лишился вратаря

Екатеринбургский "Урал" объявил об уходе голкипера.

- Михаил Опарин покидает "Урал". Благодарим Мишу за работу и желаем удачи в дальнейшей карьере, - сообщает пресс-служба клуба.

Михаил Опарин выступал за "Урал" с лета 2025 года, всего он провел за клуб два матча, пропустил один мяч и сохранил ворота "сухими" в одной встрече. Ранее голкипер был игроком "Енисея", "Ахмата", "СКА-Хабаровска", "Иртыша", "Калуги", "Шинника". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 33-летнего вратаря в 125 тысяч евро.