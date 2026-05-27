«Енисей» подписал экс-вратаря «Урала»

«Енисей» официально объявил о подписании голкипера Михаила Опарина, который в минувшем сезона выступал за «Урал».

Отметим, Опарин уже играл в «Енисее» с 2014 по 2017 год. На его счету 119 матчей в составе красноярской команды.

Опарин является воспитанником омского «Динамо», тольяттинской «Академии», самарских «Крыльев Советов» и пермского «Амкара». На взрослом уровне он также ранее защищал цвета красно-чёрных. Помимо этого, в послужном списке голкипера есть «Калуга», омский «Иртыш», красноярский «Енисей», «Тосно», «СКА-Хабаровск», грозненский «Ахмат» и ярославский «Шинник».

В сезоне-2017/2018 Опарин в составе «Тосно» становился победителем Фонбет Кубка России.