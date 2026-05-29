«Торпедо» объявило об уходе защитника

Московское «Торпедо» объявило об уходе центрального защитника Кирилла Гоцука. Стороны договорились о досрочном разрыве контракта по обоюдному согласию.

«Футбольный клуб «Торпедо Москва» и 33-летний центральный защитник Кирилл Гоцук договорились о расторжении контракта по соглашению сторон. Кирилл Гоцук присоединился к чёрно-белым в январе 2026 года. Капитан провёл за нашу команду 12 матчей в сезоне-2025/2026, сделал 1 результативную передачу. Благодарим Кирилла за профессиональное отношение к тренировочному процессу и самоотдачу в играх и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба автозаводцев.