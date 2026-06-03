Экс-тренер «Акрона» объяснил, почему «Спартаку» стоит подписать Дзюбу

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев порассуждал на тему возможного возвращения форварда Артёма Дзюбы в «Спартак». Он объяснил, почему красно-белым стоит подписать 37-летнего нападающего.

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— Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао в интервью не исключил подписания Дзюбы летом. Артём потянет?

— Однозначно. Любую команду Премьер-Лиги. Было бы символично, если бы он закончил карьеру в «Спартаке», выиграв титул. А выиграть можно с футболистами, которые знают ДНК, генетику красно-белых. «Спартак» — величайший клуб, его строили великие Старостины и потом Романцев. Там всегда были одаренные технически, тактически развитые футболисты. Артём как раз показывает ту генетику. Он может делать с мячом все что угодно! Думаете, Дзюба любит только футбол, состоящий из длинных передач? Нет, он внизу ещё сильнее. Но для этого нужны исполнители, которые умело взаимодействуют: опорники, крайние защитники, игрок под атакой. Артём всегда будет полезен.

— В раздевалке Дзюба такой же?

— Он очень позитивный, требует и от себя, и от других. Что-то он уже не может делать в силу возраста — это нормально. Криштиану Роналду тоже не делает некоторые вещи. Но Артём усилит любую команду, особенно в ментальном плане. А что сегодня нужно «Спартаку»? Прежде всего ментально стать сильнее. Это делается только через личностей, — приводит слова Тедеева «Спорт-экспресс».