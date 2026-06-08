«Зенит» объявил об уходе Ахметова

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» объявила об уходе из клуба полузащитника Ильзата Ахметова в связи с истечением срока контракта. Прошлый сезон 28-летний полузащитник провёл в самарских «Крыльях Советов» на правах аренды.

«Ильзат Ахметов покидает «Зенит». Срок соглашения между сине-бело-голубыми и полузащитником подошёл к концу. Футбольный клуб «Зенит» желает Ильзату Ахметову удачи в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении пресс-службы сине-бело-голубых.

За «Зенит» уроженец Бишкека провёл 21 матч, не записав на свой счёт результативных действий. В 31 матче за «Крылья Советов» Ахметов забил два гола и сделал восемь результативных передач.