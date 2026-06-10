"Оренбург" объявил об уходе вратаря

"Оренбург" объявил об уходе голкипера на правах свободного агента.

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- Николай Сысуев покидает "Оренбург" в связи с окончанием трудового соглашения. Благодарим за искренность, терпение и труд на благо клуба! Удачи, Коля! - сообщает пресс-служба клуба.

Николай Сысуев выступал за "Оренбург" с января 2022 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 60 матчей, пропустил 94 мяча и сохранил ворота "сухими" в 13 встречах. Ранее голкипер был игроком "Пари НН".

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего вратаря в 400 тысяч евро. Сысуев был признан лучшим игроком оренбуржцев в сезоне-2023/2024 по результатам опроса болельщиков уральцев.