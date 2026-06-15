$71.9182.97

Писарев назвал РПЛ шестым по силе чемпионатом Европы

Газета.Ruиещё 4

Помощник главного тренера сборной России по футболу Николай Писарев назвал Российскую премьер-лигу (РПЛ) шестым по силе чемпионатом среди европейских стран. Его слова передает РИА Новости.

Помощник тренера сборной назвал место РПЛ в рейтинге европейских чемпионатов
© РИА Новости
«Шестое. Не уверен, что те же Нидерланды такие уж крутые, голландских клубов в еврокубках я особо не вижу. С Португалией мы можем конкурировать. Так что однозначно выше нашего поставил бы только пять — Англию, Испанию, Германию, Францию и Италию», — сказал Писарев.
ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Спортс: главные новости
Спортс: главные новости