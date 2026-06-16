Защитник продлил контракт с «Реалом»

Антонио Рюдигер продлил контракт с «Реалом»
Мадридский «Реал» на официальном сайте объявил о пролонгации контракта с защитником Антонио Рюдигером. Новый контракт футболиста рассчитан до 2027 года.
Напомним, Антонио Рюдигер выступает за «Реал» с лета 2022 года. В прошедшем сезоне опытный немецкий защитник принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.
Ранее защитник выступал за «Челси», «Рому» и «Штутгарт». Сейчас он находится в расположении сборной Германии на чемпионате мира — 2026, который проводится в США, Мексике и Канаде.
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Александр Тихонов: «Россия проиграла бы Японии минимум в 5 мячей. Они на полголовы ниже ростом, но как сыграли с Нидерландами, молодцы!»
Анри о Возинье: «Считается, что футбол вращается вокруг бомбардиров и суперзвезд. 40-летний вратарь стал сенсацией ЧМ за один матч, не дал целой нации отпраздновать победу»