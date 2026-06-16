У Неймара родится четвертая дочь

У Неймара родится пятый ребенок
У нападающего «Сантоса» и сборной Бразилии по футболу Неймара родится пятый ребенок.
Неймар и его возлюбленная Бруна Бьянкарди объявили об этом в соцсетях, опубликовав ролик с гендер‑пати. У пары появится на свет девочка.
У Неймара и Бьянкарди уже есть две дочери. Также у футболиста двое детей от других женщин: сын и дочь.
На данный момент форвард в составе национальной команды находится на чемпионате мира‑2026. Неймар из‑за травмы пропустил первую игру на ЧМ против сборной Марокко (1:1). Под вопросом его участие и во втором матче с командой Гаити, встреча пройдет 19 июня в Филадельфии.
Телеканал «Матч ТВ» показывает матчи финальной стадии чемпионата мира, который проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
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