У Неймара родится четвертая дочь

У нападающего «Сантоса» и сборной Бразилии по футболу Неймара родится пятый ребенок.

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Неймар и его возлюбленная Бруна Бьянкарди объявили об этом в соцсетях, опубликовав ролик с гендер‑пати. У пары появится на свет девочка.

У Неймара и Бьянкарди уже есть две дочери. Также у футболиста двое детей от других женщин: сын и дочь.

На данный момент форвард в составе национальной команды находится на чемпионате мира‑2026. Неймар из‑за травмы пропустил первую игру на ЧМ против сборной Марокко (1:1). Под вопросом его участие и во втором матче с командой Гаити, встреча пройдет 19 июня в Филадельфии.

Телеканал «Матч ТВ» показывает матчи финальной стадии чемпионата мира, который проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.