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«Реал» объявил о переходе Ибраима Конате

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Пресс-служба мадридского «Реала» объявила о переходе французского защитника Ибраима Конате на правах свободного агента. Ранее футболист играл за английский «Ливерпуль». Конате заключил со «сливочными» контракт до конца июня 2030 года.

«Реал» объявил о переходе французского защитника
© Чемпионат

Напомним, Конате был одним из обещанных трансферов во время предвыборной кампании президента клуба Флорентино Переса, который был переизбран на свой пост в воскресенье, 7 июня. Сейчас Ибраима Конате находится в расположении сборной Франции, которая принимает участие на чемпионате мира — 2026.

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Отметим, что прошлый сезон мадридский «Реал» завершил на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги. Чемпионом Испании стала «Барселона».

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