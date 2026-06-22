"Ахмат" может подписать турецкого игрока

Грозненский клуб может подписать нападающего.

По информации источника, "Ахмат" может подписать Эмирджана Гюрлюка, если кто-то из атакующих футболистов покинет команду. Грозненский клуб ведет общение с игроком.

Левый вингер выступал в составе "Оренбурга" с начала июля 2023 года. В прошедшем сезоне за клуб Гюрлюк провел 28 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Трансферная стоимость 22-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 1,2 миллиона евро.

На данный момент игрок находится в статусе свободного агента.