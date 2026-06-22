ЦСКА объявил об уходе полузащитника

ЦСКА объявил об уходе Максима Мухина
Пресс-служба ЦСКА объявила об уходе полузащитника Максима Мухина. Стороны приняли решение завершить сотрудничество. В прошлом сезоне хавбек выступал за «Сочи» на правах аренды.
«Максим Мухин покидает ПФК ЦСКА по соглашению сторон. В сезоне-2025/2026 полузащитник выступал за «Сочи». В составе ПФК ЦСКА Максим дважды побеждал в Фонбет Кубке России. Провёл 70 матчей, забил три гола и отдал четыре голевые передачи. Муха, спасибо за годы, проведённые в нашем клубе, и удачи в дальнейшей карьере! И как бы сказал сам Макс: «Ну чё, свидимся!» — сказано в сообщении пресс-службы ЦСКА, которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.
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