«Динамо» объявило об уходе полузащитника

Пресс‑служба московского «Динамо» объявило об завершении сотрудничества с полузащитником Муми Нгамале.

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Камерунец выступал за «Динамо» с сентября 2022 года. Контакт 31‑летнего футболиста с клубом истекает в конце июня.

— Муми, спасибо за яркую игру и эмоции, которые не забыть. Желаем удачи! — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram‑канале «бело‑голубых».

Нгамале провел за московский клуб 117 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 17 результативных передач. В составе «Динамо» он стал бронзовым призером чемпионата России.

Ранее хавбек выступал за камерунский «Котон Спорт», австрийский «Райндорф Альтах» и швейцарский «Янг Бойз».