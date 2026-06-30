"Факел" объявил об уходе игрока

Воронежский "Факел" объявил об уходе защитника.

© ФК "Факел"

- Василий Черов покидает нашу команду в связи с истечением срока контракта, - сообщает пресс-служба "Факела".

Василий Черов выступал за воронежский "Факел" с 2021 по 2024 год, а также с 2025 по 2026 год. Всего он провел за клуб во всех турнирах 123 матча и записал на свой счет четыре забитых мяча и девять результативных передач. Рыночная стоимость 30-летнего защитника оценивается порталом Transfermarkt в 400 тысяч евро.

Напомним, что в следующем сезоне воронежцы будут выступать в Российской Премьер-Лиге.