"Факел" объявил об уходе игрока

"Факел" объявил об уходе защитника
Воронежский "Факел" объявил об уходе защитника.
- Василий Черов покидает нашу команду в связи с истечением срока контракта, - сообщает пресс-служба "Факела".
Василий Черов выступал за воронежский "Факел" с 2021 по 2024 год, а также с 2025 по 2026 год. Всего он провел за клуб во всех турнирах 123 матча и записал на свой счет четыре забитых мяча и девять результативных передач. Рыночная стоимость 30-летнего защитника оценивается порталом Transfermarkt в 400 тысяч евро.
Напомним, что в следующем сезоне воронежцы будут выступать в Российской Премьер-Лиге.
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