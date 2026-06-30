Экс-игрок «Интера» Стефан де Врей перешёл в «Панатинаикос»

Бывший защитник миланского «Интера» Стефан де Врей в качестве свободного агента присоединился к «Панатинаикосу». Об этом сообщает официальный сайт греческого клуба.

Нидерландский футболист подписал с «зелёными» трудовой договор, срок действия которого рассчитан до лета 2027 года.

Стефан де Врей выступал за «Интер» с 2018 года. За это время футболист принял участие в 296 матчах за «нерадзурри», в которых забил 13 голов и отдал восемь результативных передач. В составе этой команды игрок три раза стал чемпионом Италии, а также трижды взял Кубок и Суперкубок страны. Помимо этого, защитник ранее играл за «Лацио» и «Фейеноорд».