«Рубин» объявил об уходе Кузяева

Казанский «Рубин» в клубных соцсетях объявил об уходе 33-летнего полузащитника Далера Кузяева. Опытный футболист покидает команду по истечении срока контракта.

«33-летний полузащитник Далер Кузяев покидает «Рубин» в связи с истечением срока контракта. Спасибо за всё и удачи в дальнейшей карьере, Далер!» — написала пресс-служба казанского клуба.

Напомним, Кузяев выступал за «Рубин» с осени 2025 года. Он присоединился к казанцам на правах свободного агента после ухода из французского «Гавра». В составе «Рубина» Далер успел сыграть 19 матчей, не записав на свой счёт ни одного результативного действия.