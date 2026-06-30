«Интер» объявил об уходе де Врея, Ачерби и Дармиана

Миланский «Интер» объявил об уходе трёх защитников: Франческо Ачерби, Маттео Дармиана и Стефана де Врея. Об этом сообщила пресс-служба клуба на официальном сайте.

По данным источника, футболисты покинули миланский клуб на правах свободных агентов, так как сроки действия соглашений истекли. Ачерби выступал за «нерадзурри» с 2023 года, дважды выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии. Дармиан и де Врей трижды становились обладателями этих трофеев.

Напомним, ранее миланский клуб объявил о расставании с голкипером Яном Зоммером.

В минувшем сезоне «Интер» досрочно стал чемпионом Италии, обеспечив себе чемпионство за три тура до финиша.