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«Текстильщик» объявил об уходе Дмитрия Кириченко

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Пресс-служба ивановского «Текстильщика» объявила об уходе Дмитрия Кириченко с поста главного тренера первой команды.

«Текстильщик» объявил об уходе Дмитрия Кириченко
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«Главный тренер Дмитрий Кириченко покидает «Текстильщик». Дмитрий Сергеевич возглавил команду в апреле 2024 года. За это время под его руководством был проделан огромный путь: победа в дивизионе «Серебро» Второй лиги и, главное, выход в Первую лину — тот самый результат, которого ждали болельщики и клуб. До прихода в «Текстильщик» за плечами Дмитрия Сергеевича уже был серьёзный тренерский опыт: он работал в штабе «Ростова» и «Уфы», исполнял обязанности главного тренера, а также сотрудничал с Курбаном Бердыевым в «Кайрате» и «Сочи». Спасибо за эти два года. За результат, за игру, за то, что «Текстильщик» снова в Первой лиге. Желаем удачи в дальнейшей карьере! Спасибо, Дмитрий Сергеевич!» — сказано в сообщении пресс-службы «Текстильщика».

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