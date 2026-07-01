«Краснодар» объявил об уходе бразильского игрока

Пресс-служба «Краснодара» объявила об уходе бразильского вингера Виктора Са в связи с истечением срока контракта. Нападающий выступал за «быков» с февраля 2022 года.

«Виктор Са покинул «Краснодар». У бразильца истёк контракт с клубом. Виктор провёл за «быков» 73 матча, забил девять голов и отдал семь результативных передач. Благодарим Виктора Са за работу и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении пресс-службы «Краснодара».

В прошлом сезоне Са отыграл за «быков» 31 матч во всех турнирах, забил пять мячей и сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего футболиста в € 2,5 млн.