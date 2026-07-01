«Краснодар» объявил об уходе бразильского игрока

«Краснодар» объявил об уходе Виктора Са
Пресс-служба «Краснодара» объявила об уходе бразильского вингера Виктора Са в связи с истечением срока контракта. Нападающий выступал за «быков» с февраля 2022 года.
«Виктор Са покинул «Краснодар». У бразильца истёк контракт с клубом. Виктор провёл за «быков» 73 матча, забил девять голов и отдал семь результативных передач. Благодарим Виктора Са за работу и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении пресс-службы «Краснодара».
В прошлом сезоне Са отыграл за «быков» 31 матч во всех турнирах, забил пять мячей и сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего футболиста в € 2,5 млн.
Мбаппе стал лучшим игроком матча Франция – Швеция с оценкой 9.3 по Индексу ГОЛа, у Олисе – 9.1
Берг стал лучшим игроком матча Кот-д′Ивуар – Норвегия с оценкой 8.0 по Индексу ГОЛа, у Холанда 7.5. Диалло – лучший из «слонов», Бонни – худший
Анри об Олисе: «Тренируя его, я сдерживался, чтобы не воскликнуть: «Ух ты!» Майкл монструозен, видит игру не так, как другие»