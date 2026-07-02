Абаскаль поделился мнением о Соболеве

Бывший тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль поделился мнением о форварде "Зенита" Александре Соболеве.

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"Когда он сконцентрирован, то хорош, приносит много пользы. Он выиграл титул, и теперь его менталитет должен стать еще сильнее, чтобы двигаться дальше. Если сохранит амбициозность, будет и дальше опасен", - сказал Абаскаль.

Александр Соболев защищал цвета московского "Спартака" с 2020 по 2024 год, после чего присоединился к "Зениту". В составе петербургской команды нападающий провел 69 матчей, в которых отметился 20 забитыми голами, а также отдал 6 результативных передач. По итогам минувшего сезона 29-летний форвард стал чемпионом России.