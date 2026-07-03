Прошли выборы президента Футбольной национальной лиги

Состоялись выборы президента ФНЛ
Стал известен глава Футбольной национальной лиги.
Сегодня, 3 июля, в Москве на общем собрании глав клубов Футбольной национальной лиги, прошли выборы президента организации. В результате голосования Наиль Измайлов был переизбран на этот пост.
Процедура избрания проводилась в форме открытого голосования среди участников собрания. Срок полномочий нового президента ФНЛ рассчитан на период с 2026 по 2030 год.
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