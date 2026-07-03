Прошли выборы президента Футбольной национальной лиги

Стал известен глава Футбольной национальной лиги.

© РФС

Сегодня, 3 июля, в Москве на общем собрании глав клубов Футбольной национальной лиги, прошли выборы президента организации. В результате голосования Наиль Измайлов был переизбран на этот пост.

Процедура избрания проводилась в форме открытого голосования среди участников собрания. Срок полномочий нового президента ФНЛ рассчитан на период с 2026 по 2030 год.