"Рубин" объявил об уходе вратаря

"Рубин" сообщил об уходе вратаря
Игрок продолжит карьеру в "Нефтехимике".
Голкипер Илья Ежов продолжит карьеру в "Нефтехимике", сообщает пресс-служба "Рубина". Стороны договорились о переходе 20-летнего игрока в нижнекамскую команду, где он раннее проходил просмотр.
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Ежов является воспитанником академии казанского клуба. За основную команду вратарь не провел ни одного официального матча.
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