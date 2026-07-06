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"Рубин" сообщил об уходе вратаря

Rusfootball

Игрок продолжит карьеру в "Нефтехимике".

"Рубин" объявил об уходе вратаря
© ФК "Рубин"

Голкипер Илья Ежов продолжит карьеру в "Нефтехимике", сообщает пресс-служба "Рубина". Стороны договорились о переходе 20-летнего игрока в нижнекамскую команду, где он раннее проходил просмотр.

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Ежов является воспитанником академии казанского клуба. За основную команду вратарь не провел ни одного официального матча.

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