Чемпион Италии объявил об уходе из «Интера» после 14 лет в клубе

Самир Ханданович объявил об уходе из «Интера» после 14 лет в клубе
Чемпион Италии Самир Ханданович объявил, что уходит из системы «Интера».
Бывший вратарь сборной Словении на протяжении 11 лет выступал за миланский клуб, а до последнего времени был тренером молодежной команды.
— Я никогда не любил рассказывать историю своего пути через цифры. Тем не менее, когда путь длинной в четырнадцать лет подходит к концу, невозможно не оглядеться назад и не поразмышлять о том, что он дал мне. «Интер» для меня был гораздо большим, чем команда: это был мой дом и люди, которые оставили свой след на моем пути. Важная глава заканчивается, но я уношу с собой воспоминания, уроки и благодарность, — написал Ханданович в социальной сети.
В составе миланского клуба Ханданович выиграл чемпионат Италии, по два паза — Кубок и Суперкубок страны.
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