Чучело Мбаппе сожгли в Парагвае

Чучело нападающего сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе сожгли на фестивале Сан-Хуан в Парагвае. Об этом сообщает газета Daily Mail.

В этот праздник в Парагвае по местному обычаю сжигают куклы людей, которые ненавистны стране. Сборная Парагвая в 1/8 финала чемпионата мира уступила французам (0:1), а единственный гол забил Мбаппе. Сенатор из Парагвая Селеста Амарилья ранее оскорбила Мбаппе на почве расизма.

Мбаппе 27 лет, с 2024 года он выступает за испанский "Реал". Вместе с командой футболист стал обладателем Суперкубка Испании и Межконтинентального кубка в сезоне-2024/25. В составе сборной Франции он стал победителем чемпионата мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре.