Нападающий продлил контракт с «Ромой»

Нападающий Пауло Дибала продлил соглашение с «Ромой». Новый контракт 32-летнего аргентинского футболиста с римским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Дибала выступает за столичную команду с лета 2022 года, перейдя в статус свободного агента после ухода из туринского «Ювентуса».

«За четыре сезона в составе «джаллоросси» нападающий утвердился в качестве одного из лидеров команды как на футбольном поле, так и за его пределами. История между «Ромой» и Ла Хойей (прозвище Дибалы — Сокровище) продолжается, впереди ещё много глав, которые предстоит написать. Вперёд вместе, Пауло!» — написала пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне-2025/2026 Дибала принял участие в 26 матчах во всех турнирах, забил три мяча и отдал восемь результативных передач.