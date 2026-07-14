«Балтика» объявила об уходе полузащитника Ковалёва
Пресс-служба «Балтики» сообщила, что команду покинул 33-летний полузащитник Юрий Ковалёв. Между клубом и игроком была достигнута договорённость о прекращении трудового договора по соглашению сторон. За калининградскую команду Ковалёв играл два с половиной года.
«Между футбольным клубом «Балтика» и полузащитником Юрием Ковалёвым достигнута договорённость о прекращении трудового договора по соглашению сторон. Юра стал балтийцем в феврале 2024 года. С тех пор у белорусского футболиста набралось 62 матча, три гола и восемь ассистов. В прошедшем сезоне Ковалёв отыграл в 24 встречах и отметился двумя голевыми передачами. Спасибо за 2,5 года, Юра! Удачи в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении пресс-службы «Балтики».
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