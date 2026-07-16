«Рубин» объявил о подписании Игнасио Сааведры
Полузащитник Игнасио Сааведра перешёл в казанский «Рубин». Ранее он выступал за «Сочи».
«Состав «Рубина» пополнил полузащитник Игнасио Сааведра. С новичком подписан контракт до лета 2029 года. Начо в прошлом сезоне выступал за казанский клуб на правах аренды из «Сочи» и провёл за нашу команду 11 матчей. Чилийский полузащитник будет выступать за «Рубин» под 14-м номером. С возвращением, Начо!» — сообщает телеграм-канал «Рубина».
В минувшем сезоне 27-летний чилийский полузащитник провёл 33 матча за «Сочи» и «Рубин», в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Начо в € 2,5 млн. До перехода в «Сочи» футболист выступал лишь за один клуб — чилийский «Универсидад», воспитанником которого является.
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